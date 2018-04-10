في مقابلة العمل.. سؤال واحد كفيل بحصولك على الوظيفة

كشف موقع “ديلي ميل البريطاني” عن السؤال الذي يجب أن يطرح الشخص في مقابلة العمل، لترك انطباع جيد عند المسؤولين. كما كشفت عما يجب وما لا يجب أن تقوم به وتسأله في المقابلة.

وأشارت في مقالها إلى أنه “في نهاية المقابلة، من المرجح أن يسألك صاحب العمل “هل لديك أسئلة؟”، ومن المفضل عندها أن تسأل حول أدائك، مثلًا: “عندما تقوم بتوظيفي.. ماذا تتوقع مني خلال الثلاث أشهر الأولى؟” أو “كيف يمكنك قياس أدائي بعد الست الشهور الأولى؟”.

أضافت: “لا تسأل كثيرًا عن عدد ساعات العمل والراتب في أول لقاء، إذ يُعد هذا نوعًا من الوقاحة، لكن ومن جهة أخرى يمكن لجملتين من الاستفسارات مصاغتين بشكل جيد أن يقنعا صاحب العمل بك.. الأسلوب هو كلمة السر هنا”. ولفتت إلى أنه “غالبًا ما يسألك صاحب العمل عن “ما الشيء الذي لا تجيده أو ما هي نقاط ضعفك؟”، فإذا أظهرت أن لديك نقاط ضعف، وتقوم بمواجهتها، ذلك يشير إلى أنك تمتلك قدرًا من الوعي الذاتي وأنك إنسان، فجميع البشر لديهم نقاط ضعف”.

قالت: “ينبغي عليك أن تتكلم عن مهارة تعلم أنك تريد تطويرها، وأعطي مثالًا على كيف تقوم بذلك.على سبيل المثال: “أنا أحسن التفكير خارج الصندوق لكني لست جيدًا مع الأرقام؛ لذلك فأنا أعتمد على شخص أثق به يجيد التعامل مع الأرقام”، أو: “أنا شخص أحب العمل وأميل إلى الانطوائية؛ لذلك أحرص على تخصيص 10 دقائق في مداومة العمل أُلقي فيها السلام على من حولي؛ لأوطد علاقتي بالزملاء”.

فيما يتعلق بالعمل السابق، دعت القراء إلى عدم ذكره إي شيء بخصوصه سوى المرتب، لاعطاء تلميحًا لصاحب العمل الجديد بما تتوقعه من راتبك المقبل. وقالت: “لا تذكر أي شيء سلبي عن مكان عملك السابق، هذا يُعطي انطباعًا سيئًا جدًا عنك”.