في فرنسا.. حكم قضائي لزوجين بسبب اسم طفلتهما

رفضت الحكومة الفرنسية السماح لزوجين اختيار إسم “ليام” لمولودتهما الجديدة.

ووفقا لموقع “ميرور” البريطاني، قلقت الحكومة الفرنسية من احتمال أن يُخلق الاسم ارتباك لذى الطفلة، ففي فرنسا اسم “ليام” هو اسم يُطلق على الفتيان كاسم الممثل المشهور ليام نيسون، بطل أفلام حرب النجوم. وقال المدعي العام:”هذا الاسم يتعارض مع مصلحة الطفل، ويمكن أن يؤذيها في علاقاتها الاجتماعية”، وطلب من القاضي منع الوالدين من استخدامه.

وقال القاضي إنهم يجب أن يختاروا اسما جديدا للفتاة الصغيرة، وإن لم يفعلا سيختار هو اسما للطفلة.

من الجدير بالذكر أنه هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في فرنسا، ففي العام الماضي جرى منع آباء من تسمية أطفالهم نوتيلا، وفراولة، ومانهاتن.