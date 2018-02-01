في عيد ميلاد عهد التميمي.. مطالبات بالافراج عنها سريعاً

عهد التميمي، شقراء فلسطين الجميلة، أطفأت شمعة عيد ميلادها الـ17 في سجون الاحتلال حيث تقبع منذ 40 يوماً تقريباً.

هذه الفتاة الشجاعة التي باتت رمزاً لمقاومة جنود الاحتلال، غابت قسرا هذا العام عن حفلة عيدها التي نظمها افراد عائلتها واقاربها والمتضامنون معها.

كما كانت رسالة طويلة مؤثرة من والد عهد، باسم التميمي قال فيها “كل عام وانت على حق .. كل عام وأنت أقوى وأصلب.. تحمّلي قليلا فحريتك قادمة، والمحتل الى زوال..”.

ولمناسبة عيد ميلادها توالت المناشدات الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال كي يعيد لعهد حريتها… فيما اشتعا موقع تويتر بمعايدات الناشطين الذين كتب بعضهم “كل سنة وأنتي مناضلة يا زهرة المقاومة”.

ومن ابرز المدونين غناءً النجم العربي وليد توفيق الذي عايد عهد التميمي على طريقته.