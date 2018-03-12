في زيارته الرسمية إلى لبنان.. رئيس الوزراء الأرميني يلتقي الرؤساء الثلاثة

في مستهل زيارته الرسمية إلى لبنان، حط رئيس الوزراء الارميني كارين كارابيتيان في السراي الحكومي، حيث أقام له رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقبالا رسميا.

بعد حفل الاستقبال، عقدت خلوة بين الرئيسين قبل اجراء جولة محادثات موسعة في حضور وزراء ومسؤولين من البلدين. وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات.

ومن السراي، انتقل رئيس الوزراء الارميني الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

بعد ذلك، زار كارابيتيان القصر الجمهوري حيث استقبله رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ابلغه سروره لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية الى يريفان الشهر الماضي.

من ناحيته، لفت رئيس الوزراء الارميني الى ان اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستعاود اجتماعاتها قريبا بعد انقطاع دام سنوات.