في اليوم العالمي للدفاع المدني..توقيع مرسوم تثبيت المتعاقدين

في اليوم العالمي للدفاع المدني، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توقيعه على المرسوم النهائي الذي سيفتح الباب لتثبيت المتطوعين في الجهاز.

وخلال تمثيله كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الاحتفال، في مركز “سي سايد”، اكد المشنوق ان عهد الرئيس عون هو عهد الاستقرار بامتياز، مجددا التزامه بالسعي الدائم والمستمر لتحصيل كل حقوق الدفاع المدني إلى حين الانتهاء من عملية تحديث الجهاز.

من جهته تحدث المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار عن الانجازات التي حققها الدفاع المدني في عهد الرئيس عون مثنيا على حرص الحكومة في تحقيق مطالب الجهاز.

كما كانت كلمة لرئيس المنظمة الدولية للحماية المدنية فلاديمير كفشينوف، اكد فيها ضرورة دعم الدفاع المدني بكل السبل للقيام بالدور المنوط به على كل الصعد.