في المدينة الرياضية.. اطلاق الحملة الوطنية للحد من مرض سرطان الثدي

في المدينة الرياضية، أطلقت الحملة الوطنية للحد من مرض سرطان الثدي، حيث وضعت أول وأكبر شارة توعية من نوعها في العالم مكونة من 8 آلاف كرة قدم زهرية اللون.

مبارة ودية لم يكن هدفها الربح او الخسارة انما رسالة توعية ضد مرض سرطان الثدي.. هذا ما شهدته مدينة كميل شمعون الرياضية حيث جرى اطلاق الحملة الوطنية من قبل وزارة الصحة برعاية وحضور السيدة الأولى ناديا عون ووزير الصحة غسان حاصباني وشخصيات سياسية واجتماعية وطبية واعلامية وفنية ورياضية، كما شاركت فرق كشفية وطلاب من المدارس اللبنانية.

وتحت شعار بلا حجة، اعملي الصورة الشعاعية للثدي، اتت الحملة لتعزيز الوعي ضد سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض من خلال جذب اهتمام أكبرعدد ممكن من السيدات وتشجيعهن على إجراء الصورة الشعاعية Mammography.

وقد توجه الوزير حاصباني في كلمته الى السيدات بأن التوعية والخطوات الاستباقية والاحترازية أسلحة بوجه اي مرض والشفاء من هذا المرض اصبح بنسبة كبيرة تصل إلى 90% و100% قائلا لهن: الماموغرام اهم من الإنستاغرام

فريق المشاهير مؤلف من فنانين واعلاميين خسر امام الفريق المنافس تحت اسم اوبيريتوس وهو فريق محترف للسيدات إلا ان الهدف والرسالة كانت واحدة وهي ان الكشف المبكر هو السلاح الوحيد للحد من إنتشار هذا المرض.

وجرى خلال حفل اطلاق الحملة تحقيق أول وأكبر شارة توعية من نوعها في العالم مكونة من ثمانية آلاف كرة قدم زهرية اللون تحمل شارة الحملة وإسمها كما تم تمديد الحملة الوطنية إلى 4 أشهر بين تشرين الأول وكانون الثاني، بدلا من 3 أشهر.

وفي الختام تم توزيع الميداليات على المشاركين.

تقرير: شهير ادريس