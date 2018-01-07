في الكورة.. قتل زوجة اخيه ثم قتل نفسه!!

اقدم المواطن “ا.س.” على قتل زوجة اخيه في منطقة انفه – الكورة لاسباب مجهولة حتى الان. وقد حاول الهرب بعد عملية القتل حيث تم تطويقه من قبل الجيش والقوى الامنية ما دفعه لقتل نفسه قبل الامساك به.

لاحقاً افادت مصادر امنية انه عنصر منقاعد في المديرية العامة لامن الدولة، وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالموضوع .

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أظهرت التحقيقات الأولية أن خلافات عائلية دفعت المدعو ميلاد سلوم الى قتل زوجة أخيه دارين بشور، حيث أطلق النار عليها ثم إنتحر مستغلا وجود أبناء البلدة في الكنيسة،

ويملك ميلاد وهو معاون متقاعد في قوى الامن الداخلي، متجرا لبيع الالبسة داخل بلدة انفة، الى جانب صالون نسائي لتصفيف الشعر يملكه شقيقه وتعمل فيه زوجته دارين.

وخلال توجه دارين لتشغيل مولد الكهرباء صباحا، نشب خلاف بينها وبين ميلاد، الذي أقدم على الفور على شهر سلاحه الحربي وإطلاق رصاصة واحدة على رأسها، قبل ان يهرب الى منزله بسبب ملاحقة عناصر الجيش المولجين حماية الكنيسة ويعمد الى اطلاق الرصاص على نفسه ما ادى الى وفاته على الفور.