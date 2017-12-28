في الذكرى الرابعة لإستشهاد الشاب محمد الشعار.. لوحة تذكارية مكان التفجير

في الذكرى الرابعة لإستشهاد الشاب محمد الشعار الذي اودى بحياته الانفجار الذي استهدف الشهيد محمد شطح تم إزاحة ستار عن لوحة تذكارية في مكان استشهاده.

وبعد تلك السنوات من الألم والوجع، اختارت بلدية بيروت وسوليدير المكان نفسه لوضع نصب تذكاري للشاب كتبت عليه عبارة وكأنها رسالة منه تقول: “انا في الحقيقة لم اترككم على الرغم من انه قد يبدو كذلك انا ذهبت الى بيتي السماوي واقرب مما تعلمون”.

وقد شارك في عملية ازاحة الستار عن النصب ممثل الرئيس سعد الحريري النائب عمار حوري اضافة الى النائب محمد قباني وممثل عن مفتي الجمهورية ورئيس بلدية بيروت وحشد من الشخصيات والاصدقاء الى جانب عائلة الشهيد، وذلك كعربون وفاء لحبه لوطنه.

يذكر أن الشاب استشهد في التفجير الارهابي بعمر السادسة عشر، بعدما اختار وسط بيروت استراحة مع اصدقائه على احد ارصفتها ليرديه انفجار حقود شهيدا على الرصيف المقابل، ولتحرمه يد الاجرام من تحقيق احلامه.