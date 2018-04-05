في ألمانيا.. السجن لقتلة الماعز!

أدانت محكمة في برلين مواطنين رومانيين اثنين في تهمة قتل ماعز في حديقة للحيوانات الأليفة في العاصمة الألمانية، بعد محاكمة شهد فيها المتهمان بأنهما كانا جائعين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن محكمة محلية في برلين أدانت الشخصين البالغ عمر كل منهما 29 عاما الأربعاء بالسرقة وقتل حيوان دون سبب وجيه.

وحكم على أحد الرجلين، كان قد أدين في السابق بالسرقة، بالسجن لمدة 10 أشهر وبينما حكم على شريكه بالسجن تسعة أشهر.

كان الرجلان تسللا إلى حديقة الحيوانات الأليفة في متنزه هاسينهايد في برلين في فبراير وقتلا ماعز من سلالة أنغورة.

واعتقلتهما الشرطة، بعد أن أبلغها أحد الشهود.

وكان بحوزة أحد الرجلين سكين، كما عثر رجال الشرطة على حقيبة ظهر تحتوي على ساق الماعز وقفازات عليها آثار دماء.

المصدر: سكاي نيوز