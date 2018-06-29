في أقل من 6 ساعات.. توقيف سارق سيارتين بطريقة احتيالية في العدوسية

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

الساعة ٩:٠٠ من تاريخ 28/06/2018، أقدم المدعو:_ ح. خ. ( مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) على سرقة سيارة نوع هوندا صنع ١٩٨٨ عائدة للمدعو: _ ع. خ. (مواليد عام ١٩٨٠، لبناني) من بلدة الصرفند قضاء صيدا، كما اقدم عند الساعة ١٣:٣٠ من نفس التاريخ على سرقة سيارة أخرى نوع تويوتا صنع ٢٠١١ من معرض للسيارات الكائن في بلدة السكسكية عائد للمدعو:_ ج. ف. ( مواليد عام ١٩٧٩، لبناني) بطريقة إحتيالية بعد إيهامه أنه يقوم بتجربتها بهدف شرائها.

نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، وفي غضون أقل من ست ساعات على سرقة السيارة الأولى ، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف السارق: ح. خ. المذكور في محلة العدوسية وضبط السيارتين المسروقتين.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.