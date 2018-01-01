فينغر يكتب التاريخ في مواجهة وست بروم

بات مدرب نادي ​ارسنال​ الانكليزي ​ارسين فينغر​ اكثر من قاد فريق في مباريات في تاريخ ​الدوري الانكليزي الممتاز​ برصيد 811 مباراة، بعد ان تخطى رقم اسطورة التدريب في نادي ​مانشستر يونايتد​ الاسكتلندي ​السير اليكس فيرغسون​، الذي قاد الشياطين الحمر في 810 مباريات.

وكان فينغر صاحب الـ 68 عام قد تولى تدريب المدفعجية في العام 1996، وفاز مع الفريق بعدد من الالقاب منها ثلاثة في الدوري الانكليزي الممتاز في المواسم 1997-1998، 2001-2002 و2003-2004.

وفاز فينغر بجائزة افضل مدرب في الاعوام 1998، 2002 و2004.