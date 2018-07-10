فينغر: لم يكن هذا هو أوزيل الحقيقي في كأس العالم

دافع مدرب ​أرسنال​ السابق، ​أرسين فينغر​، عن لاعب الفريق ​مسعود أوزيل​، لجهة ادائه مع منتخب ألمانيا في ​كأس العالم​.

وهناك مطالب من داخل ​الاتحاد الألماني​ بأن يشرح أوزيل خطوة تصويره مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نهائيات كأس العالم.

وقال فينغر: “أعرف جيدا أوزيل، إنه رائع، لاعب كرة قدم استثنائي، لكنه هو وإيلكاي ​غوندوغان​ عانيا من الضجة التي حدثت قبل كأس العالم”.

وتابع: “أوزيل هو الشخص الذي يحتاج إلى الدعم، لا جدال في ذلك، وعندما رأيته يلعب، شعرت أن هناك حالات في اللعبة حيث كان يمكن أن يتحرك إلى الأمام، لكنه لعب بطريقة آمنة، كنت أفكر دائما: هيا، هذا ليس اوزيل الحقيقي الذي أعرف، ليس هذا هو الرجل الذي يمكن أن يقاتل. لعب بشكل رائع، ولكن ليس مع الحرية الكاملة، لعب مع فرملة تحركاته قليلا”.