فينغر : كنت دائما قريب من باريس سان جيرمان

كشف المدرب الفرنسي لنادي ​ارسنال​ الانكليزي أرسين فينغر عن رغبته في تدريب نادي كبير مثل ​باريس سان جيرمان​ في الفترة المقبلة ، وليكون خلفاً للإسباني ​أوناي إيمري​ المهدد بالرحيل .

وفي حديث له ، قال فينغر :”كنت دائما قريب من نادي باريس سان جيرمان، وأؤيد دائماً فكرة تدريب فريق بهذا الحجم”.

وأضاف :”أنا شخصياً أعتقد أن باريس سان جيرمان يحتاج إلى الاستقرار، ولا أعلم من أين يأتي الأعلام بشائعات رحيل أوناي إيمري، لكن هذا القرار لا ينبغي أن يتم من قبل وسائل الإعلام بل من قبل النادي الباريسي”.