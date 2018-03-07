فينغر : بطولة الدوري الأوروبي هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لي

اكد المدرب الفرنسي لنادي ​ارسنال​ الانكليزي ​آرسين فينغر​ أن بطولة ​الدوري الأوروبي​ هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له هذا الموسم، في ظل خروج الغانرز من كافة المنافسات .

وخلال تصريحات له ، قال فينغر :”الدوري الأوروبي الفرصة الأخيرة لنا، وهذا يجعلني أفكر في العام الماضي، الذي حققنا خلاله 75 نقطة في البريمييرليغ، لكننا فشلنا في التأهل لدوري الأبطال بفارق نقطة واحدة، هذه فرصة كبيرة لنا، وبالطبع الضغط يزداد”.

وأضاف :”أولًا وقبل كل شيء، اللاعبين متأثرون قليلًا، لأنهم يريدون الفوز، في الحياة سرعان ما ينسون كم أنت جيد، واللاعبون تتغير عقولهم بسرعة، نركز على ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، ولا نقلق كثيرًا حول العواقب السيئة”.