فينغر : الامر مؤلم للغاية و لكن ...

عبر المدير الفني الفرنسي لفريق ​ارسنال​ الانكليزي ، ​ارسين فينغر​ عن غضبه الشديد عقب خروجه لمرة الأولى في تاريخه مع ارسنال منالدور الـ 64 خلال فعاليات ​كأس الإتحاد الإنكليزي​ بعد خسارته بنتيجة 4 – 2 امام فريق ​نوتينغهام فورست​ .

وقال فينغر : ” واجهنا فريق اكثر حدة مننا ، واكثر خطورة لقد سيطروا علينا، لم نكن جيدين بما يكفي في المقدمة ، حتى في الوسط وايضًا بالدفاع ، لقد دفعنا ثمن ذلك”.

و اضاف فينغر : ” نوتنغهام فوريست كان ادائهم مميز، كانوا خطيرين في كل مره يتقدمون للامام ، استحقوا الفوز بساطة ، لا اود الحديث عن الاداء الفردي للاعبين ، انها خسارة مخيّبة للآمال وهذا يؤلمني ولكن من ناحية اخرى نحن لن نفوز بالكأس بكل سنة “.

و تابع فينغر : ” تركيزنا حاليًا على نصف النهائي امام ​تشلسي​ ب​كأس الرابطة الانكليزية​ ، لقد فزنا بكأس انجلترا ثلاث مرات في اخر 4 سنوات ، هو امر يؤلمني اكثر لانها مسابقة نحبها ، و عن قرارت الحكم لا اود الحديث “.