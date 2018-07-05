فيصل كرامي : ليس هناك جدية حتى اللحظة لتأليف الحكومة

في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي عقد لقاء تشاوري ضم النواب فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي الذين طالبوا بالتمثيل في الحكومة المقبلة إنطلاقا من كونها حكومة وحدة وطنية.

واعتبر المجتمعون أن من يحفظ الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثالثة هو التوافق الوطني الحقيقي.

النائب فيصل كرامي وفي موقفين يعبران عن رأيه الشخصي اعتبر ان لا جدية حتى اللحظة لتأليف الحكومة من جهة وانه من حصة طرابلس فقط من جهة اخرى وذلك ردا على سؤال عن طرح سابق باعتباره من حصة رئيس الجمهورية.