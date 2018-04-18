“فيسبوك” يجمع بياناتك حتى من دون وجود حساب لك

كشف موقع “فيسبوك” الطرق التي يجمع من خلالها بيانات مستخدمي الإنترنت، حتى وإن كانوا لا يستخدمون التطبيق أو لديهم حساب به، وأكد أنه ليس الموقع الوحيد الذي يجمع بيانات المستخدمين، عندما يتصفحون مواقع الإنترنت.

وقال مدير إدارة المنتجات في “فيسبوك” عن ديفيد بيسر: “توفر أمازون وغوغل وتويتر وغيرها أيضاً، خدمات إعلانية. ترسل معظم المواقع، معلومات عن المستخدمين للشركات، في كل مرة يزورون فيها هذه المواقع”.

وأضاف بيسر على مدونة “فيسبوك”: “تجمع غوغل بيانات مشابهة عن المستخدمين عندما يزورون مواقع أخرى، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، وملفات تعريف الارتباط والبيانات من متصفح الإنترنت، ونظام التشغيل”.

وأشار إلى الطريقة التي يتبعها “فيسبوك” في تتبع زيارة المستخدمين لموقع ما، والتي تتم من خلال خدمة مرتبطة بـ”فيسبوك”، مثل الإعجاب أو المشاركة.

فعندما يزور المستخدم الموقع، يجمع “فيسبوك” من متصفح الإنترنت بيانات مثل عنوان البروتوكول و”الكوكيز”، ويمكّن المعلنين من الظهور على صفحة الويب.

ويتلقى “فيسبوك” هذه البيانات، بغض النظر عن امتلاك المستخدم لحساب “فيسبوك” أو لا، وذلك لأن التطبيقات والمواقع الأخرى، لا تعلم من يستخدم “فيسبوك”.

ويمكن استعمال العديد من تكتيكات جمع البيانات لتشكيل ما يعرف بـ”ملفات الظل”، التي تشير إلى مكتبة البيانات التي تجمعها “فيسبوك” عن اهتمامات المستخدمين، ممن ليس لديهم أي حساب في الموقع، كما أنها قد تشير أيضا إلى البيانات التي تخزنها الشركة، والتي لا تكون متاحة للاطلاع من قبل المستخدمين.

ويكون “فيسبوك” بذلك قادرا على تشكيل صورة عن اهتماماتك، بناء على المعلومات المجمعة من مستخدمي الموقع، والذين تواصلوا معك من خلال تطبيقات المراسة والبريد الإلكتروني الأخرى.

وأوضح “فيسبوك” في منشوره، بأنه يجمع كل هذه البيانات، من أجل ضمان حماية الموقع، ولتحسين خدماته ومنتجاته، ولإظهار الإعلانات الأكثر صلة باهتمامات المستخدمين.