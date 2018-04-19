فيراري أصبح لديها أقوى محرّك في الفورمولا 1

كشفت مجلة Auto Motor und Sport الألمانية أن فريق ​فيراري​ قد أصبح لديه أقوى محرك في ​الفورمولا 1​ بعد أن تخطى قوة محرك ​مرسيدس​. وجاء في التقرير: “أن مقاييس الgps كشفت أنه من حيث الأداء إن محرك فيراري قد أصبح متعادل مع محرك مرسيدس. إن مرسيدس زادت نسبة الكيلومترات على محركها من 5000 الى 8000 (في المحرك الواحد) لكن فيراري وجدت سرعة أكبر في الشتاء”. وأكّد هذا الأمر سائق فيراري ​سيباستيان فيتيل​ الذي قال أنه لا يخسر وقت في المستقيمات لصالح مرسيدس. وأكّدت المجلة أن فيراري تستعمل كامل قوة محركها وهي تخاطر مما لا شك فيه.