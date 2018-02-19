فيدرير سعيد عقب فوزه بلقب روتردام و العودة الى صدارة التصنيف

عبر اسطورة ​التنس​ الحالية ، لاعب ​التنس السويسري ، المايسترو ​​​روجير فيدرير​​ المصنف الاول الجديد على العالم عن سعادته عقب حسم منافسات ​بطولة روتردام​ الدولية​ لتنس الرجال​​​​ ، التي تبلغ عدد اجمالي جوائزها 1,996,245 $ ، و ذلك عقب تخطيه منافسه ​​البلغاري ​​غريغور ديميتروف​​​​ ​المصنف الثاني في البطولة، ليحسم رسمياً المايسترو صدارة التصنيف العالمي التي ستصدر غداً و هو يناهز الـ 36 عام ليدخل التاريخ بعد استكماله لتحطيم الارقام القياسية باحراز اللقب 97 في مسيرته .

وقال فيدرير : ” كان واحدا من الأسابيع التي لن أنساها قط في مسيرتي، الفوز بلقبي 97 خلال مسيرتي أمر لا يصدق ،والعودة لصدارة التصنيف العالمي يحمل مذاقا خاصا جدا “.

واضاف فيدرير : ” كنت أتوقع مباراة صعبة أمام ديميتروف الذي سيتقدم من المركز الخامس إلى الرابع في التصنيف العالمي ، هو لاعب رائع ويقدم مستويات ممتازة جدا في الأشهر الأخيرة”.

وختم فيدرير:” لم أكن أتخيل أن تخرج المباراة بهذه النتيجة لكنه بدا يعاني قليلا ولم يستطع العودة ، واستطعت الأداء بطريقتي وأنا سعيد جدا بهذا الانتصار”.