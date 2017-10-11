فيدرير الى ثالث ادوار بطولة شنغهاي المفتوحة

وصل لاعب التنس ​السويسري روجر فيدرير​ المصنف الثاني عالمياً في الدورة ​​الى منافسات الدور الثالث خلال فعاليات ​​​​​​​بطولة شنغهاي المفتوحة​​​​​ لتنس الرجال​​ ذات الـ 1000 نقطة عقب تخطيه منافسه ​​​و الارجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان الغير مصنف في البطولة بسهولة في مباراة مثيرة حسمها بنجاح المايسترو .

ففي الدور الثاني ضمن منافسات البطولة التي تقام على ارض مدينة شنغهاي الصينية ، تخطى اللاعب السويسري روجر فيدرير المصنف الثاني عالمياً منافسه الارجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان الغير مصنف في البطولة ، بنتيجة مجموعتين نظيفتين و بواقع 6 – 7 و 4 – 6 في مباراة لم تتخطى الساعتين ليبلغ روجير الدور المقبل بنجاح ، وفي مباراة ثانية فاز الاميركي ستيف جونسون على منافسه الصيني دي وي بنتيجة مجموعتين متتاليتين 6 – 2 و 6 – 1 .