فيدرير الى ثالث ادوار بطولة شنغهاي المفتوحة

وصل لاعب التنس السويسري روجر فيدرير المصنف الثاني عالمياً في الدورة الى منافسات الدور الثالث خلال فعاليات بطولة شنغهاي المفتوحة لتنس الرجال ذات الـ 1000 نقطة عقب تخطيه منافسه و الارجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان الغير مصنف في البطولة بسهولة في مباراة مثيرة حسمها بنجاح المايسترو .
ففي الدور الثاني ضمن منافسات البطولة التي تقام على ارض مدينة شنغهاي الصينية ، تخطى اللاعب السويسري روجر فيدرير المصنف الثاني عالمياً منافسه الارجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان الغير مصنف في البطولة ، بنتيجة مجموعتين نظيفتين و بواقع 6 – 7 و 4 – 6 في مباراة لم تتخطى الساعتين ليبلغ روجير الدور المقبل بنجاح ، وفي مباراة ثانية فاز الاميركي ستيف جونسون على منافسه الصيني دي وي بنتيجة مجموعتين متتاليتين 6 – 2 و 6 – 1 .
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