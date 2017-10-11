فيدال يلمح إلى اعتزاله اللعب الدولي

ألمح أرتورو فيدال لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب تشيلي، إلى اعتزاله اللعب الدولي، بعدما فشل في قيادة منتخب بلاده لنهائيات مونديال روسيا 2018 المقبل.

وتلقى بطل كوبا أمريكا في آخر نسختين الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام البرازيل، فجر اليوم الأربعاء، بالجولة الأخيرة من التصفيات، التي غاب عنها فيدال للإيقاف، ليتجمد رصيد تشيلي عند النقطة 26 في المركز السادس.

ونشر فيدال، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “شكرًا للاعبين على كل شيء، وعلى كل هذه السنوات التي قضيناها معًا”.



وأضاف: “لقد تعلمت منهم، إظهار الجهد والعمل من أجل بلدنا بكل شيء ممكن، روحي مُدمرة، ولكنني فخور باللاعبين والجهاز الفني”.

وكان فيدال ضمن الجيل الذي حقق لقبي كوبا أمريكا لتشيلي عامي 2015 و2016، كما شارك في 99 مباراة بقميص منتخب بلاده.