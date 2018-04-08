فيتيل يكمل تألقه في بداية الموسم ويحسم سباق البحرين

اما سائق مرسيدسس الاخر البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم العام الماضي، والذي انطلق من المركز التاسع، فجاء ثالثا.

والفوز هو الثاني لفيتل بعد تتويجه ايضا في السباق الافتتاحي الذي اقيم على حلبة البرت بارك في ملبورن الاسترالية قبل اسبوعين، في أفضل بداية للسائق الألماني منذ إنضمامه إلى فيراري عام 2015.

ورفع فيتل رصيده إلى 49 فوزا في سباقه الـ 200 وفاز بلقب سباق البحرين للمرة الرابعة في مسيرته بعدما أحرز اللقب عامي 2012 و2013 مع فريق “ريد بول” و2017 مع فريقه الحالي.

ونجح فريق فيراري في الفوز بسباقين تواليا للمرة الأولى منذ عام 2010 عندما أحرز سباقي ايطاليا وسنغافورة عندما كان السائق الإسباني فرناندو ألونسو، سائق ماكلارين ـ مرسيدس” الحالي يدافع عن ألوانه.

ويشار إلى أن سباق جائزة البحرين الكبرى هو النسخة الرابعة عشرة منذ أن أبصر النور عام 2004 عندما أحرز الالماني ميكايل شوماخر اللقب مع “فيراري”.