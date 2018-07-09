فيتيل يكسر عقدة فيراري مع حلبة سلفرستون ويحافظ على الصدارة

في سباق مثير إحتضنته ​حلبة سلفرستون​، تمكن سائق فريق ​فيراري​ ​سيباستيان فيتيل​ من إحتلال المركز الأول في ​سباق جائزة بريطانيا الكبرى​، عاشر جولات بطولة العالم للفورمولا وان لموسم 2018، وهو الفوز الأول لفيراري في بريطانيا منذ عام 2011، حيث تفوق على سائق مرسيدس ​لويس هاميلتون​، الذي حل ثانياً رغم بدايته الكارثية، وأتى ثالثاً ​كيمي رايكونن​ من فيراري.

وبهذه النتيجة، حافظ فيتيل على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا وان بتحقيقه فوزه الرابع، وصار الفارق 8 نقاط لصالح فيتيل.