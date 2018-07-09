فيتيل يكسر عقدة فيراري مع حلبة سلفرستون ويحافظ على الصدارة

في سباق مثير إحتضنته حلبة سلفرستون، تمكن سائق فريق فيراري سيباستيان فيتيل من إحتلال المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، عاشر جولات بطولة العالم للفورمولا وان لموسم 2018، وهو الفوز الأول لفيراري في بريطانيا منذ عام 2011، حيث تفوق على سائق مرسيدس لويس هاميلتون، الذي حل ثانياً رغم بدايته الكارثية، وأتى ثالثاً كيمي رايكونن من فيراري.
وبهذه النتيجة، حافظ فيتيل على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا وان بتحقيقه فوزه الرابع، وصار الفارق 8 نقاط لصالح فيتيل.
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