فيتيل : رايكونين هو أفضل زميل لي في مسيرتي

كشف سائق فريق فيراري ​سيباستيان فيتيل​ ان زميله الحالي كيمي رايكونين هو الأفضل له خلال مسيرته الإحترافية. وقال فيتيل الى Motorsport.com: “بالتأكيد قرار من سيكون زميل لي في الفريق ليس بيدي وأنا لا أفكّر به. لكن بالتأكيد يكون امر رائع إن كان لديك زميل تستطيع العمل معه بطريقة سلسة. من الأمر الجيّد أن تعمل مع زميل لا يتدخل في السياسة التي تحصل في الفورمولا 1. وهكذا انا اعتبر ان كيمي هو أفضل زميل لي في مسيرتي كونه صريح جدًا، لكن أنا ايضًا اتوافق مع دانيال ريكياردو (سائق فريق رد بُل).