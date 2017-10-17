فياض: عون والحريري وضعا قضية الليطاني في سلم الاولويات

عقدت “الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني” اجتماعا برئاسة النائب علي فياض ومسؤول الشؤون البلدية في حركة “امل” بسام طليس، لمتابعة عمل الإدارات والوزارات المتعلقة بإنجاز خطوات لإيقاف مصادر التلوث، بمشاركة مندوبين عن مجلس الإنماء والاعمار المهندسين يوسف كرم وعاصم فداوي، عن وزارة الصناعة والبيئة المهندستين سهى يزبك وألفت حمدان ومندوبة عن وزارة الزراعة المهندسة روزين حبشي، في حضور مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بزينة مجدلاني المكلفة متابعة ملف الليطاني مع الحملة، ووفد من المجتمع المدني في البقاع الذي يتابع ملف الليطاني ورؤساء بلدية وأعضاء الحملة.

وتم شرح المراحل المنفذة من خارطة الطريق لليطاني التي أنجزت حتى الآن، والاطلاع على المراحل وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل وزاراتي الصناعة والبيئة لمكافحة التلوث الصناعي.

افتتح الاجتماع بكلمة للنائب علي فياض الذي رحب بالحضور ب”هذا اللقاء الاستثنائي الذي نستضيف فيه الجهات الرسمية من وزارات وإدارات، مما يشكل اطارا للتنسيق بين الجميع لمتابعة العمل والضغط اكثر فاكثر للوصول الى تحقيق أهداف الحملة لإيقاف مصادر التلوث عن مجرى حوض نهر الليطاني. إذا الهدف هو التشييك على كل الاعمال المنجزة حتى الان. بعد ان التقينا رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين وضعا قضية الليطاني في سلم الاولويات واعتبراه قضية وطنية يجب متابعتها وكلفا مستشارين لهم لمتابعة هذا الملف معنا كحملة وطنية والتقينا ايضا رئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد نبيل الجسر وعددا من الوزراء وكلفوا ايضا مندوبين لمتابعة هذا الملف معنا وتم الاتفاق معهم على عدة خطوات، واليوم نحن موجودون هنا لنر أين أصبحت هذه الإجراءات”.

اضاف: “اليوم الانطباع الشعبي غير راض على مسار الامور هنالك بعض التباطؤ في بعض الوزارات غير مبرر، طبعا هناك شيء مبرر وآخر غير مبرر فالمشكلة كبيرة ونحن نعلم انها لن تحل بفترة زمنية قصيرة، ودورنا اليوم كحملة وطنية الضغط والحث والملاحقة ومتابعة الإجراءات مع المعنيين للوصول الى حلها، هذه الحملة ليست اطارا رسميا بل هي إطار بلدي شعبي لديه غطاء حزبي وسياسي يعمل من خلاله، فمهمتنا التعاون والمتابعة معكم للوصول الى الخواتيم المرجوة على صعيد مكافحة التلوث في نهر الليطاني. اليوم سنرى ماذا حقق مجلس الإنماء والإعمار على صعيد خريطة الطريق التي هي قيد التنفيذ ومن وزارة الصناعة ووزارة البيئة ووزارة الزراعة أين وصلوا في إجراءاتهم لإزالة التعديات من قبل المصانع في البقاع وهل التزموا بالشروط البيئية”.

واثنى النائب فياض على “مجموعة الخطوات والحركة الميدانية في البقاع والتي أثمرت في النهاية مع جميع المعنيين في افتتاح محطة زحلة لتكرير المياه في 10/10/2017 وسنتابع هذا الملف انما افتتاحها هو لتلافي الغضب الشعبي فقط، وماذا عن العراقيل التي يمكن ان تؤدي مجددا الى اغلاقها مرة اخرى سنتابع هذه المشاكل المطروحة لتبيان الحقيقة”.