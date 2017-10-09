فوز وحيد يفصل منتخب لبنان عن أمم آسيا 2019

يأمل منتخب لبنان في حسم التأهل مبكرا لنهائيات أمم آسيا 2019، عندما يلتقي مع ضيفه الكوري الشمالي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية غدا الثلاثاء.

ويحتاج منتخب لبنان للفوز لتحقيق حلمه بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائيات كأس آسيا، عن طريق التصفيات وقبل آخر جولتين على نهاية التصفيات.

وسبق لمنتخب لبنان المشاركة مرة وحيدة في كأس آسيا 2000، عندما استضاف البطولة على أرضه.



وقال ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان “أتوقع أن تكون المباراة صعبة لكن السعي إلى حسم التأهل مبكرا يتطلب جهدا مضاعفا وذلك تفاديا لأي مفاجآت”.

وأضاف “علينا أن نقرر مصيرنا بأنفسنا دون انتظار النتائج الأخرى وحبس الأنفاس حتى نهاية التصفيات، لذا المطلوب عدم التهاون خاصة وأن كوريا الشمالية تملك مؤهلات عالية وقد رأينا ذلك عندما لعبنا هناك”.

وكان لبنان، قد انتزع التعادل بصعوبة في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-2 مع كوريا الشمالية في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وبدوره، توجه حسن معتوق قائد المنتخب للجمهور اللبناني قائلا “المباراة مفصلية، أنتم الرقم الأصعب كونوا معنا ونحن بحاجة لدعمكم”.

ويعول منتخب لبنان على تألق محمد حيدر وحسن شعيتو وهيثم فاعور وسمير اياس، بالإضافة إلى الثنائي المحترف في الخارج ربيع عطايا وسوني سعد.

واستدعى رادولوفيتش، لاعب الوسط عدنان حيدر ليحل بدلًا من نادر مطر، الذي تعرض للإصابة مع فريقه النجمة.

وسيعود المدافع جوان العمري، المحترف في الدوري الإماراتي للمشاركة مع المنتخب اللبناني، بعد انتهاء فترة إيقافه لثلاث مباريات.

ويفتقد منتخب لبنان في هذه المباراة، مهاجمه هلال الحلوة والمدافع ماهر صبرا بسبب طردهما في مباراة فريقهما الأخيرة أمام كوريا الشمالية.

ويتصدر المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة الثانية بـ 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل نقطتين لهونج كونج وكوريا الشمالية، التي خاضت مباراتين، ونقطة وحيدة لماليزيا.