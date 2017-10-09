فوز كاسح لـ”المستقبل” في انتخابات أساتذة الجامعة اللبنانية في الشمال

حقق مرشحا “تيار المستقبل” الدكتور علي الصمد والدكتور محمد طبشة فوزا كاسحا في انتخابات ممثلي الاساتذة في كليتي الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث في الشمال.

ففي انتخابات كلية الآداب نال الدكتور الصمد 64 صوتا مقابل 11 صوتا للدكتور عبد الرحيم ابراهيم، ووجدت 8 اوراق بيضاء.

أما في كلية العلوم فقد حصل الدكتور طبشة على 75 صوتا مقابل 46 صوتا للدكتور خالد جابر.

كما فازت مرشحة “تيار المستقبل” في كلية الآداب الفرع الاول الدكتورة هدى معدواني كممثلة لأساتذة الكلية.