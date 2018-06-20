فوز صعب لاسبانيا على ايران

حقق المنتخب الإسباني فوزا صعبا على نظيره الإيراني 1-صفر مساء اليوم في قازان ضمن منافسات الجولة الثانية، لكنه حقق المطلوب وعزز حظوظه بالتأهل الى ثمن النهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم عن المجموعة الثانية.

وتعادل أبطال العالم 2010 في مباراتهم الأولى مع البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو 3-3، وتمكنوا بعد مواجهة صعبة اليوم مع تكتل دفاعي إيراني، من تحقيق أول فوز لهم في المونديال بهدف “محظوظ” لدييغو كوستا الذي ارتدت الكرة من ركبته الى الشباك خلال محاولة تشتيت ايرانية (54). والغى الحكم هدفا لايران بداعي التسلل بعد استخدام تقنية الفيديو.