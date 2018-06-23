فوز ثان لبلجيكا بخماسية في مرمى تونس مقابل هدفين

حقق المنتخب البلجيكي لكرة القدم خطوة كبيرة على طريق بلوغ الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، بفوزه الساحق على تونس اليوم السبت 5-2، واضعا المنتخب العربي على مشارف الخروج من الدور الأول، بعد المباراة بينهما اليوم في الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وعلى ملعب “اوتكريتي” الخاص بنادي سبارتاك موسكو، سجل ادين هازار (6 من ضربة جزاء و51) وروميلو لوكاكو (16 و45+3) وميتشي باتواي (90) اهداف بلجيكا التي حققت فوزها الثاني تواليا، وستحجز بطاقتها رسميا الأحد في حال فوز انكلترا على بنما أو تعادلهما. في المقابل، سجل ديلان برون (18) ووهبي الخزري (90+3) هدفي تونس التي ستخرج رسميا غدا ايضا في حال عدم فوز بنما على انكلترا.