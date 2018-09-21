فوز تشيلسي وخسارة مدوية لمرسيليا امام اينتراخت فرانكفورت المنقوص

ضمن فعاليات المجموعة 12 من منافسات ​الدوري الاوروبي​، حقق نادي ​تشيلسي الانكليزي​ فوزاً مستحقاً امام ​باوك اليوناني​ وبواقع 1-0 وقدم البلوز مباراة هجومية بإمتياز ولكن الحظ عانده في خطف هدف اهداف اخرى وبدوره لم يظهر لاعبو باوك اي حلول هجومية لتغيب خطورتها بشكل كامل على مرمى تشيلسي.

وفي باقي المباريات، حقق ​نادي اشبيلية الاسباني​ فوزاً مستحقاً امام ستاندرليج البلجيكي وبواقع 5-1

كما وحقق بشيكتاش التركي فوزاً مهماً امام سباسبورغ وبواقع 3-1

وفي مباراة اخرى حقق ​نادي اينتراخت فرانكفورت الالماني​ فوزاً مدوياً امام ​اولمبيك مرسيليا​ وبواقع 2-1

وحسم التعادل الايجابي وبواقع 2-2 المباراة التي جمعت بين ناديا ​دينامو كييف​ و​استانا​.