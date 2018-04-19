فوز الشاب اللبناني وسيم الحريري بالمركز الاول في المسابقة العالمية لابتكارات العلوم والتكنولوجيا

في انجاز غير مسبوق نال المهندس اللبناني وسيم الحريري ابن الجنوب المركز الأول في العالم في المسابقة العالمية للإبتكارات العلوم والتكنولوجيا من بين 100 متنافس بين 50 دولة و التي تنظمها وزارة الخارجية الاميركية.

اشارة الى ان المهندس الحريري (24 عاما) خريج مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري ومدرسة الفنون الانجيلية في صيدا وجامعة رفيق الحريري وحاصل على ماجستير في هندسة الروبوتكس من جامعة بوليتكنيك في ايطاليا.



وقد اخترع رجلا آليا يوزع الطعام على المرضى في المستشفيات ويعطي كل مريض وجبته الصحيحة في الوقت الصحيح. وهو تقدم من بين 8000 شاب من العالم العربي الى مسابقة نجوم العلوم وتأهل بين 250 مشاركا للذهاب الى العاصمة القطرية الدوحة لعرض اختراعاتهم امام لجنة التحكيم، ثم اختير من بين 33 مشاركا فكان اختراعه احد 9 اختراعات فازت بالتصفيات واليوم استطاع حصد المركز الاول.

ويعمل حاليا مهندس روبوتكس في شركة المانية، وقد نفذ مشاريع لشركات عالمية في تايوان ودبي وايطاليا وسويسرا والمانيا.