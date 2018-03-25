فوزنياكي تلقت تهديدات في بطولة ميامي

أدانت الدنماركية كارولين فوزنياكي، اليوم السبت، تلقيها “تهديدات” من بعض جماهير بطولة ميامي المفتوحة للتنس، التي حضرت مباراتها أمام البورتوريكية مونيكا بويج، في الدور الثاني.

وقالت المصنفة الثانية عالميا، عبر حسابها الرسمي على (تويتر): “بعض الجماهير هددت عائلتي، وتمنوا الموت لوالدي ولوالدتي، وقالوا لي أشياء لا يمكن أن أرددها”.

وطالبت اللاعبة الدنماركية، التي ودعت البطولة بالخسارة أمام بويج، بمجموعتين لواحدة، 0-6 و6-4 و6-4، اللجنة المنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن هذا السلوك يمثل “مثالا شنيعا” للاعبي التنس، والجماهير.

وأكدت فوزنياكي أن اللجنة المنظمة للبطولة، لم تكتف “بعدم اتخاذ أي إجراء فحسب، بل أنها سمحت بحدوث مثل هذه التصرفات من الأساس”.

من جانبه، أكد مدير البطولة، جيمس بليك، بمجرد علمه بهذه الواقعة، في بيان رسمي، أن “سلامة اللاعبات هي أولويته القصوى”.

وأكد أن رغم حضور بعض الجماهير “المتحمسة”، إلا أن المسئولين عن البطولة، أو حتى من رابطة اللاعبات المحترفات “لم يبلغوا عن أي نوع من التهديدات”.