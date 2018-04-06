فورد تعوّض على لبناني بـ17 مليون دولار بعد إهانة أصوله العربية

أُجبرت شركة فورد للسيارات في ولاية ميشيغان الأمريكية على دفع مبلغ 17 مليون دولار، لمهندس لبناني يعمل لصالحها.

وفي التفاصيل، فقد أصدرت هيئة محلّفين فدرالية، قرارًا يقضي بالتعويض على مهندس لبناني يدعى فيصل خلف، بمبلغ 17 مليون دولار، بعد أن كان قد رفع دعوى قضائية ضدّ الشركة، لأنه تعرّض للتمييز من قبل مديريه.

وكان فيصل يتعرض للتوبيخ والانتقاد والإهانة، بسبب أصوله العربية واللكنة الإنكليزية التي يتحدّث بها.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أنّ قرار هيئة المحلفين الذي صدر في 26 آذار، قضى بأن يحصل فيصل على 15 مليون دولار كـ”أضرار تأديبية” لمعاقبة الجهة المتّهمة بالتمييز، وردع الآخرين عن القيام بالعمل نفسه، و .71 مليون دولار كتعويض عن الخسائر المتوقعة في مبلغ تقاعد فيصل وراتبه، إضافة إلى 100 ألف دولار كتعويض عن الأذى النفسي الذي تعرّض له المهندس.

المصدر: سيدتي