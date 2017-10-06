فوج إطفاء بيروت أخمد حريقا في كليمنصو

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أن “فوج إطفاء مدينة بيروت تمكن من إخماد الحريق الذي شب في عدد من الاسلاك الكهربائية ومواسير البلاستيك، داخل موقف للسيارات كائن في الطابق السفلي الاول من مبنى المير عمر (450)، منطقة كليمنصو – شارع المير عمر. وعملت فرق الاطفاء فور وصولها، وبالسرعة اللازمة على مكافحة النيران، حائلة دون امتدادها الى بقية أرجاء الموقف، الذي كان يضم مولدين كهربائيين وخزانا للمازوت، إضافة إلى إحدى السيارات المركونة فيه، وتم تأمين المكان منعا لتجدد النيران”.