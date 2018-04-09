فوائد صحية عديدة للجوز.. يقوي القلب والمناعة!

أكدت الرابطة الألمانية لمزارعي الخضروات والفاكهة أن الجوز يتمتع بفوائد صحية عديدة؛ حيث يحتوي على حمض اللينولينيك الذي ينتمي للأحماض الدهنية غير المشبعة (أوميغا3) والتي تتمتع بتأثير إيجابي على صحة القلب والجهاز الوعائي، وذلك على الرغم من ارتفاع المحتوى الدهني به.

وأردفت الرابطة، التي تتخذ من مدينة بون مقراً لها، أن الجوز يعمل أيضاً على دعم جهاز المناعة بالجسم بفضل احتوائه على الزنك، كما يحتوي أيضاً على مجموعة مهمة ومتنوعة من الفيتامينات، من بينها فيتامين (أ) و(ب1) و(ب 2) و(ب3) و(ج) وكذلك فيتامين (هـ)، إلى جانب البوتاسيوم والمغنسيوم والفسفور والكبريت والحديد والكالسيوم.

وكي يتم الحفاظ على الفوائد الصحية للجوز وعلى مذاقه المميز أيضاً، أوصت الرابطة بتخزينه داخل وعاء في مكان بارد وجاف؛ حيث يُمكن بذلك الاحتفاظ به على مدار شهور عديدة، محذرةً من أن تخزينه في مكان دافئ للغاية يتسبب في جعله عفناً؛ ومن ثمّ يفقد فوائده ومذاقه الطيب.

المصدر: د.ب.أ