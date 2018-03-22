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فوائد رائعة للّبن تدعوك لأكله يومياً
فوائد رائعة للّبن تدعوك لأكله يومياً
فى:
22 مارس 2018, 11:36
فى:
فن ومنوعات
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يوفّر اللّبن مجموعة من المزايا الصحية للمرأة والرجل، فهو مصدر للبروتين والبكتريا الصديقة، وأداة لضبط الوزن والوقاية من السمنة والسكري. إليك ما تحتاج معرفته عن محتوى اللبن وفوائده:
تناول اللبن لفترة طويلة يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وينطبق ذلك سواء تم أكل اللبن كامل الدسم أو قليل الدسم. ويحتوي كوب اللبن كامل الدسم على 140 سعرة حرارية، و8 غرامات من البروتين، و7.5 غراماً من الدهون، و11 غراماً من الكربوهيدرات. أما اللبن قليل الدسم فيوفر الكوب منه 130 سعرة، و13 غراماً من البروتين، و0.5 غرام من الدهون، و17.5 غراماً من الكربوهيدرات والسكر.
ولا يعتبر اللبن المضاف إليه سكر من الأطعمة الصحية لأن الكوب منه يحتوي على 225 سعرة حرارية.
فوائد اللبن:
يمنح تناول اللبن قليل الدسم والخالي من السكر المضاف إحساساً قوياً بالشبع، ويساعد على خفض الوزن وضبطه. وتوفر البكتريا الصديقة مجموعة من الفوائد للبشرة أهمها الوقاية من الالتهابات وحب الشباب. كما بينت دراسات أجريت على الحيوانات أنه يعزّز الصحة الجنسية للذكور. ويعتبر بروتين اللبن وسيلة لبناء العضلات، وزيادة التوستيسترون.
وأفادت دراسة نشرتها مجلة “بي إم سي ميديسن” بأن تناول اللبن لفترة طويلة يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع2، وينطبق ذلك سواء تم تناول اللبن كامل الدسم أو قليل الدسم.
ويعزّز اللبن البكتريا الصديقة في الأمعاء، ما يحسن الهضم والإخراج، ويخفّف الإمساك، وينظّف القولون. إلى جانب دور هذه البكتريا كخط دفاع مناعي يمثل أكثر من ثلث قوة جهاز المناعة.
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