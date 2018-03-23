فهد ارجأ جلسة الاستماع الى نقولا الحمصي في جريمة اغتيال ماروني وعاصي

افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان المجلس العدلي عقد جلسة اليوم برئاسة القاضي جان فهد استمع الى افادة الظنين وليد الزوقي المخلى سبيله في جريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي في حوش الزراعنة في زحلة، في حضور وكيله ايلي التيني. كما حضر الظنين نقولا الحمصي ووكيله يوسف لحود، فيما حضر عن الجهة المدعية النائب ايلي ماروني وعدد من المحامين ولم يحضر اي من المتهمين جوزيف ابراهيم الزوقي وطعمه ابراهيم الزوقي.

وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة لائحة بشهود الحق العام تتضمن 90 شاهدا أبرزهم الدكتور سمير جعجع (سبق ان ادلى بتصريح متلفز عن معلومات لديه عن مكان تواجد المتهمين الفارين) فيما طالب المحامي جوزف نعمة باسم الجهة المدعية الاسراع في المحاكمة واختصار شهود الحق العام، اذ لا حاجة للاستماع الى جميع الشهود كما طلب اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق وليد الزوقي لادلاء بافادة متناقضة وأقوال كاذبة، فرفض الرئيس فهد الطلب لعدم وجود مسوغ قانوني وارجأ جلسة الاستماع الى الظنين نقولا الحمصي الى 18 أيار المقبل”.