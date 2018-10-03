فنيانوس يعلن عن تحويل ثمانيةَ عشر مليون دولار كي تنفق في تحسين عمل المطار

في ظل أزمة النقل التي يعاني منها اللبنانيون، بحث وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس بمشاريع قطاع النقل لا سيما التي تستلزم تمويلا من البنك الدولي مع وفد منه في مطار رفيق الحريري الدولي.

فنيانوس عرض جملة من المشاريع التي تعتبرها الوزارة أولوية لهذا القطاع.

وبعد الإجتماع تطرق فينيانوس إلى مشروع توسعة المطار. وأعلن انه تم تحويل ثمانية عشر مليون دولار من مجلس الانماء والاعمار لكي تنفق بحسب الاولويات، مشيراً إلى أن ما حصل من أعطال في المطار لم يكن متعمدا من قبل شركة سيتا.

وأشار فنيانوس إلى ضرورة تأليف هيئة عامة للطيران المدني كخطوة أولية للتمكن من البدء بالعمل في مطار آخر إلى جانب مطار رفيق الحريري الدولي.