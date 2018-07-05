فنيانوس: ستحصل تغيرات كبيرة جدا في مطار رفيق الحريري

في شهري تموز الحالي وآب المقبل، تبلغ الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي ذروتها، واقع دفع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس لتفقد التجهيزات الأمنية التي نفذت في المطار، فضلاً عن السوق الحرة فيه.

وأعلن فنيانوس، الذي رافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومثل وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنّ تغيرات كبيرة ستحصل في المطار للحد من الزحمة، و ضبط الأمن فيه.

بدوره أكد اللواء عثمان أنه سيتم نشر عناصر إضافية للمساعدة في عمليات التفتيش في المطار.

وأشار اللواء عثمان من جهة أخرى إلى أن عمليات تلف مادة الحشيشة في البقاع ستستأنف بعد توقف في العام الماضي بسبب الإنشغال في محاربة التنظيمات الإرهابية.