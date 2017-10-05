فنانو لبنان …فقراؤه

للاسف فنانة بعمر رينيه الديك اليوم يستهزأ بوضها لان ليس لها أدنى المقومات او الحقوق المفروض أنها طبيعية لممثل لبناني قدّم اعمال مهمة في لبنان .وللاسف أيضا ممثلة مثل رينيه الديك لا بتمّ الاستعانة فيها ولو بدور بسيط لتشعر أنها ما زالت موجودة، ولها جمهور يحبها، رغم انها شاركت منذ فترة بأعمال ومسرحيات وأفلام.

وكانت رينيه الديك اكدت لموقع النشرة “فن “بعد نشر المقال بصحيفة النهار، انها لا تعمل من سنوات وان أخيها هو الذي يصرف عليها.

مرة جديدة ممثلة لبنانية نذكرها بغياب أي مبادرة لحماية وصون آخرة الفنانين.

الامثلة كتيرة ولا مجال لعدّها . مثل علياء نمري وليلى كرم ومجدي افيوني وأماليا ابي صالح أبو سليم … وغيرهم ولا يمكن أن ننسى أنه بالعام 2014أقرّ وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور قانون للضمان الصحي لكل الفنانين، بسلكن أين هو القانون، لماذا لم ينفذ بعد. اليوم رينيه الديك ولكن دور من في المستقبل القريب؟