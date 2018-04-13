مسيرات العودة تتواصل.. واستعدادات لجمعة “رفع العلم الفلسطيني”

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة، للجمعة الثالثة على التوالي، وقد أطلق على هذه الجمعة اسم “رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل”، وفق وكالة “معا” الفلسطينية.

وستكون المسيرة على طول الحدود مع إسرائيل، ويتخللها رفع العلم الفلسطيني بشكل قريب من السلك الفاصل، وعلى سارية طولها 25 متراً، وحرق العلم الإسرائيلي، وقدتم تجهيز مئات الأعلام الفلسطينية لرفعها وبعض الأعلام الإسرائيلية لحرقها، وفق الوكالة.

ويتوقع مشاركة عشرات الآلاف من في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة. وكانت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى أكدت في بيان أهمية الالتزام بالسلمية التامة في كافة الحراكات الشعبية والفعاليات التضامنية سواء في الداخل أو الخارج.

لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي في أيام جمع سابقة، قمعت المسيرات السلمية، وقتلت في إحداها أكثر من 20 فلسطينياً بالرصاص الحي وأصابت المئات، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، حيث طالب الاتحاد الأوروبي وجهات دولية وعربية بالتحقيق فيما وصف بـ”المجزرة”.