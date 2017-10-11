فلة الجزائرية تهدد متابعيها والسبب جورج وسوف

هدّدت الفنانة فلة الجزائرية متابعيها بالحظر، في حالة كتابة أي تعليق مهين بحق الفنان جورج وسوف بعد ظهورها معه في إحدى الحفلات الخاصة وهي تشاركه الغناء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الفنانة فلة على حسابها بالإنستغرام، الفنان جورج وسوف وهو في حالة صحية متدهورة وقد بدى عليه التعب بسبب المرض، حيث كان يغني بصعوبة، وتبعا لذلك منعت الفنانة فلة متابعيها من كتابة آراء سلبية قائلة: “السهرة في بيت عريق عيد ميلاد، والجلسة جلسة السلطان، واللّي يفتح تمّهه بكلمة سينال بلوك”.

كما كشف مقطع مصوّر آخر من نفس الحفلة، تدهور صحة الفنان السوري، حيث كان جورج وسوف يمشي بصعوبة بالغة ولا يقوى على الوقوف، وبعد انتشار الفيديو، وتمنى متابعوه الصحة والعافية لفنانهم الذي يحمل معه تاريخا فنيا حافلا بالأعمال الناجحة.

المصدر: العربية.نت