فقد بعد مغادرته لمدرسته.. قوى الأمن تعمم صورة الطفل ياسين

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطفل المفقود:

– ياسين حسان الطعان ( مواليد عام 2008، سوري)

الذي فقد الساعة ١٦.٠٠ من تاريخ 8/2/2018 بعد مغادرته لمدرسته الكائنة في محلة النويري، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الإتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 633808/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.