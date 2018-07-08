فغالي يواصل صدارة رالي لبنان الدولي

عزز اللبناني روجيه فغالي، حامل اللقب، تصدره للترتيب العام للسائقين، في ختام منافسات اليوم الثاني لرالي لبنان الدولي، وهو الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، اليوم السبت.

وبعدما تصدّر فغالي الترتيب العام بتسجيل أسرع زمن في المرحلة الاستعراضية التي أقيمت أمس الجمعة، واصل حامل الرقم القياسي لرالي لبنان برصيد 13 مرة تصدره للرالي مع إقامة ست مراحل خاصة للسرعة اليوم في قضائي جبيل والبترون بشمال بيروت.

وقطع فغالي على متن سيارته سكودا فابيا، المراحل الست الخاصة بالسرعة بزمن قدره ساعة واحدة و14 دقيقة وخمس ثوان متقدما بفارق دقيقة واحدة وعشر ثوان عن القطري ناصر صالح العطية متصدر بطولة الشرق الأوسط الذي احتل المركز الثاني على متن سيارته فورد فييستا.

وجاء اللبناني رودولف الأسمر بسيارته سكودا فابيا في المركز الثالث بفارق أربع دقائق وسبع ثوان عن المتصدر.

وينتهي رالي لبنان غدا الأحد، وتبلغ مسافته الإجمالية 769 كيلومترا تتضمن 11 مرحلة خاصة بالسرعة بطول 222.86 كيلومتر