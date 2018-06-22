فصيلة جباع توقف سارق مصاغ وتضبط المسروقات

صــدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة

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الساعة 9.00 من تاريخ 21/06/2018 ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة جباع في وحدة الدرك الاقليمي، ضد مجهول بجرم سرقة مصاغ من منزله بقيمة 6000 $.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة إشتبه عناصر الفصيلة بأحد الاشخاص فتم توقيفه في أقل من 8 ساعات، وهو:

_ ح. ب. ( مواليد عام 1964، لبناني)

بالتحقيق معه أنكر بداية ما نسب إليه، غير أنه عاد واعترف بارتكاب عملية السرقة.

ضبط المصاغ المسروق من المكان الذي وضعها فيه داخل كيس نايلون تحت التراب بالقرب من بستان حمضيات.

سلمت المسروقات الى صاحبها وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.