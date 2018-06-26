فصيلة المريجة توقف أفراد عصابة سرقة دراجات آلية وتضبط عدداً كبيراً منها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار متابعتها لظاهرة سرقة الدراجات الآلية في الضاحية الجنوبية، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، من معرفة هوية ومكان تواجد عصابة تنشط في هذا المجال وأوقفت جميع أفرادها، وهم كل من:

_ ح. ط. ( مواليد عام 1986)

_ ح. ن. ( مواليد عام 1999) لبنانيون

_ م. ن. ( مواليد عام 2001)

_ ع. ن. ( مواليد عام 1996)

وقد تم ضبط /87/ دراجة آلية داخل /3/ مستودعات ومحل تجاري عائدة للأول والثاني.

بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يتقصدون سرقة الدراجات الآلية غير المسجلة بغية عدم إدعاء أصحابها بسرقتها من قبل مجهولين.

أحيلوا الى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.