فستان لقاء الخميسي يثير الجدل بجرأته (صور)

تداول رواد مواقع التواصل صوراً للفنانة المصرية لقاء الخميسي في حفل دير جيست، وأثارت إطلالتها جدلاً واسعاً.

وتباينت الآراء حول فستانها الاسود المكشوف عن ظهره مع تكسيرات على صدره غير مرتبة، حيث وجد البعض أن الفستان جريء للغاية من الخلف، وإنه كشف عن ظهرها بالكامل، بينما دافع محبوها عنها مؤكدين على أن تصميم الفستان مميزاً.

حصدت لقاء على جائزة في حفل دير جيست عن دورها في مسلسل “بين عالمين”، لتأتي هذه الجائزة بعد يومين فقط من حصولها على جائزة من حفل قناة النيل للدراما عن ذات الدور.