فريق ليبرون يتفوق على فريق كوري في مباراة كل النجوم

تفوق فريق نجم نادي كليفلاند كفالياريز ليبرون جيمس على فريق نجم نادي غولدن ستايت واريرز ستيفان كوري في مباراة كل النجوم بفارق 3 نقاط وبنتيجة 145 – 148 ، حيث ضم فريق ليبرون كل من انطوني ديفيس ، ليبرون جيمس ، كيفن دورانت ، راسل ويستبروك ، كايري ايرفينغ ، لماركوس الدريدج بول جورج ، اندريه درموند، كايلي والكر ، غوران دراغيتش ، فيكتور اولاديبو ، برادلي بيل ، بينما تالف فريق ستيفان كوري من جيانيس انتيتوكمبو ، دريموند غرين ، جويل ايمبيد ، ستيفان كوري، جيمس هاردن ، ديمار ديروزان ، ال هارفورج ، كارل انطون تاونز ، داميان ليلارد ، كلاي طومبسون وجيمي باتلر . وكان فريق كوري قد تقدم مع نهاية الربع الاول بفارق 11 نقطة ، قبل ان يقلص فريق ليبرون الفارق الى نقطتين مع نهاية الشوط الاول . رفع بعدها فريق كوري الفارق الى 3 نقاط مع نهاية الربع الثالث ، الا ان ليبرون وزملاؤه انهوا المباراة متفوقين بنتيجة 148 – 145 . حيث كان ليبرون جيمس افضل المسجلين في فريقه ب 29 نقطة و10 كرات مرتدة ، مقابل 21 نقطة سجلها ديمار ديروزان وداميان ليلارد من فريق ستيفان كوري .
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