قال مصدر أممي رفيع إن فريقاً سياسياً من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيستهل زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن قبيل التوجه المشروط إلى صنعاء.

وأضاف المسؤول، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الزيارة تهدف إلى التحضير لجولة جديدة من مشاورات السلام في حال برهنت الأطراف عن نية صادقة للتوصل إلى حل سياسي سلمي.

يأتي هذا فيما أكد مصدر يمني حكومي أن تحضيرات تجري في عدن استعداداً لاستقبال الفريق السياسي، إلا أن مصدرا في مكتب ولد الشيخ أكد أن الطائرة الأممية لن تحط في صنعاء قبل أن يلتزم الحوثيون بتخفيف الإجراءات التعسفية التي يتخذونها ضد قيادات حزب المؤتمر الشعبي.

المصدر: العربية