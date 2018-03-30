وأوضح مساعد للسيدة الأولى التي تعيش في مقر سكني خاص بقصر الإليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ انتخابه في مايو 2017، “قدمت شكوى وبدأ التحقيق”.

وأضاف المساعد أن محاولات المحتالين باءت بالفشل، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وتحدثت الأنباء عن محاولات الاحتيال على إذاعة “أر.تي.إل” التي قالت إن عشرات من رسائل البريد الإلكتروني أرسلت من عنوان بريدي يشبه كثيرا العناوين الإلكترونية الرسمية للرئاسة، ومن بين الخدمات التي جرى طلبها، طاولة في مطعم فاخر وتذاكر لسباق الجائزة الكبرى الأسترالي.

ووصلت رسائل البريد الإلكتروني إلى مناطق مثل هونغ كونغ والمغرب، مما أثار مخاوف بأن مخطط التحايل ربما يهدف للإضرار بسمعتها.